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محافظات

إهمال وتلاعب في صرف الوقود.. محافظ المنوفية يحيل عددا من مسئولي مركز تلا للشؤون القانونية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:54 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد أمين
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، إحالة مسئولي الحملات الميكانيكية بمركز ومدينة تلا والوحدات القروية  بكفر السكرية وبابل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية  بالديوان العام  نظرا للاهمال والتلاعب في سجلات صرف الوقود. 


وبحسب بيان، جاء ذلك بناءً على تقرير اللجنة المختصة بالإشراف والمرور على الوحدات المحلية والقروية لمراجعة صرف الوقود عن العام المالى 2019/2020 ، حيث قامت اللجنة  بالمرور على مركز ومدينة تلا والوحدات القروية التابعة لها. 

وبفحص ومعاينة دفاتر وسجلات صرف الوقود والاطلاع على بونات الوقود المنصرفة من مخازن الوحدة المحلية للمركز والمدينة وبفحص الاستهلاك مقارنة بالمعدلات المعمول بها ، تلاحظ وجود مخالفات بفرق زيادة في صرف الوقود 8900 لتر سولار وذلك فى الفترة من 1/7/2019 إلى 29/6/2020، بالإضافة إلى وجود أعطال بجميع  العدادات والجرارات التابعة لكفر السكرية وبابل وكذلك عدم وجود سجلات ودفاتر لصرف الزيوت والوقود.

و أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى والتصدى بكل حزم للمخالفين، مشددًاَ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا الى أنه تم لاول مرة تعيين نائب لرئيس المدينة لشئون الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى وتعظيم الإستفادة القصوى من المعدات المتاحة لضمان تأدية المهامّ على أكمل وجه. 

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية أصدر قرارا بتشكيل لجنة  برئاسة اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، للمرور الدوري على الحملات  الميكانيكية بنطاق المحافظة للوقوف على أوجه القصور لانجاز المهام علي الشكل الأمثل. 
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