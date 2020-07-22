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أخبار العالم

مصنوعة من الحرير والذهب والفضة.. كل ما تريد معرفته عن كسوة الكعبة المشرفة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:24 م
كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
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محمود نوفل
جرت العادة سنويا على استبدال كسوة الكعبة المشرفة مرة واحدة أثناء موسم الحج حيث يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي لوقوفهم بـ عرفة،الذي يوافق عيد الأضحى.

ويتسلم كبير السدنة خلال حفل سنوي في منتصف شهر ذي القعدة الثوب الجديد من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقاعة المناسبات الرئيسية في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بضاحية أم الجود بمكة.

وتبدأ عقب صلاة العصر في يوم الحصول علي الثوب الجديد مراسم تغيير الكسوة حيث يقوم المشاركون في عملية استبدال الكسوة عبر سلم كهربائي بتثبيت قطع الثوب الجديد على واجهات الكعبة الأربعة على التوالي فوق الثوب القديم.

وتثبت القطع في 47 عروة معدنية خاصة مثبتة في سطح الكعبة، ليتم فك حبال الثوب القديم اليقع تحت الثوب الجديد نظرا لكراهية ترك واجهات الكعبة مكشوفة بلا ساتر.

كما يتولى الفنيون في مصنع الكسوة عملية تشبيك قطع الثوب جانبا مع الآخر، إضافة الى تثبيت قطع الحزام فوق الكسوة (16 قطعة اطوالها نحو 27 مترا) و6 قطع تحت الحزام، وقطعة مكتوب عليها عبارات تؤرخ إهداء خادم الحرمين الشريفين لثوب الكعبة وسنة الصنع، ومن ثم تثبت 4 قطع صمدية (قل هو الله أحد الله الصمد) توضع على الأركان و11 قطعة على شكل قناديل مكتوب عليها آيات قرآنية توضع بين أضلاع الكعبة الأربعة. 

جدير بالذكر ان الثوب الواحد للكعبة يستهلك نحو 670 كيلو جرام من الحرير الطبيعي و150 كيلو جراما من سلك الذهب والفضة، ويبلغ مسطحه الإجمالي 658 مترا مربعا ويتكون من 47 لفة، طول الواحدة 14 مترا وبعرض 95 سنتيمترا.
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