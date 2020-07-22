حكم الزوج الذي لا يصلي .. الإفتاء توضح كيفية التعامل

"حكم الزوج الذي لا يصلي، وهل يحق للزوجة الامتناع عنه؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوجة أن تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي، وإنما تصبر عليه، وتدعو له بالهداية والصلاح، وتقدم النصح في الوقت المناسب لذلك.
واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بالإفتاء بقوله - تعالى-: « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ»، ( سورة طه: الآية 132)، موضحًا: «الزوج هو من يحاسب على صلاته أو تقصيره».
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