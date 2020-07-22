بعد القتل الوحشي لـ شابة جامعية.. احتجاجات تغزو الشوارع ومواقع التواصل في تركيا.. صور

خرجت مظاهرات نسائية عارمة في تركيا؛ احتجاجًا على عدم مراعاة حقوق المرأة، وإهدار السلطات لها إذا ما تعرضت لاعتداء، وذلك بعدما اعترف صديق سابق للشابة "بينار جولتيكين" 27 عامًا، بقتلها بطريقة بشعة، وفق ما ذكرت صحف تركية.









وأثار القتل الوحشي لـ" جولتيكين" غضبًا واسعًا في البلاد، حيث خرج الكثيرون إلى الشوارع ، كما عبروا عن سخطهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.









وقتلت الطالبة الجامعية بينار جولتكين ، في مقاطعة موجلا في بحر إيجه.









وذكرت التقارير أنها فقدت الأسبوع الماضي وعثر عليها ميتة في الغابة أمس الثلاثاء.









ووفقا لنتائج تشريح الجثة ، تم خنق جولتيكين ووضع جسدها في برميل ، ثم تم حرقه وسكب الخرسانة عليه.









وألقي القبض على شريكها السابق، جمال متين أفشي، مدير حانة ، في منتجع أكياكا السياحي ، بتهمة القتل.









وقالت الشرطة إنه اعترف بالقتل أثناء استجوابه ، بحسب وسائل الإعلام المحلية.









واحتجت عدة مجموعات في أنحاء المدن التركية ، بما في ذلك أكبر مدينة في اسطنبول ، على العنف المتزايد الذي تتعرض له النساء في البلاد.









ويُتوقع المزيد من الاحتجاجات مع استمرار الغضب على القتل، مع مطالبة الناس باتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل السلطات المتراخية.













ووفقًا لـمؤسسة We Will Stop Femicides Platform ، وهي مجموعة حقوق تراقب العنف ضد المرأة ، فقد قُتلت 474 امرأة على الأقل في عام 2019 ، معظمهن على يد شركاء حاليين أو سابقين ، أو أفراد من العائلة ، أو ذكور غير مرتبطين أرادوا علاقة معهن.









وتضاعف عدد النساء المقتولات بأكثر من الضعف ، و ألقت الجماعات الحقوقية باللوم على فشل الحكومة في تنفيذ القوانين.







