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سيارات

طلب غير مسبوق فى دول الخليج.. وصول أول نسخة من جينيسيس GV80 إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة جينيسيس المكتب الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا عن إتمام عمليات تسليم حصرية لأولى طرازات جينيسيس GV80 في المنطقة

وظهرت جينيسيس GV80 لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2017، وهي أول سيارة SUV تنتجها جينيسيس، 

وازداد الطلب غير المسبوق على الطراز جينيسيس GV80 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، منذ إطلاقه رسميًا في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام،

وقال بانج سان جونج، نائب الرئيس، رئيس عمليات جينيسس الشرق الأوسط وأفريقيا: تمثل عمليات التسليم الحصرية إنجازًا بالغ الأهمية بالنسبة لعلامة جينيسيس على مستوى المنطقة ".

واضاف بانج سان جونج: " مع إنتاج السيارات وتوريدها وتسليمها للعملاء المخلصين في دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن سعداء لوصول أولى سيارات جينيسيس GV80 إلى الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر ان موعد الإطلاق المرتقب لطراز جينيسيس GV80 سيكون خلال الربع الرابع من عام 2020.

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