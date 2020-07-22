بعد أزمات الأهلي والزمالك.. بسمة وهبة: نعيش فتنة "البكيني" و"البوركيني".. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة ، إن الاوطان عندما تكون في أزمة ومستهدفة من الخارج، يجب أن يكون المجتمع الداخلي في تلك الاثناء يدا واحدة .
وأضافت بسمة وهبة خلال برنامجها كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن هناك الكثير من المصريين ما زالوا مصرين علي تسليم عقولهم الي السوشيال ميديا وهناك من يستغل المواقف المتفرقة لعمل فتنة بين مشجعي الاهلي والزمالك ويعمل علي تقسيم المجتمع لبتوع "البكيني" وبتوع "البوركيني ".
وأوضحت بسمة وهبة ، أن هذه الأحداث تعمل علي تشتيت المجتمع والبلد عن المخاطر الحقيقية التي يتم تدبيرها في تركيا وإثيوبيا .
وتابعت أن اللجان الالكترونية تعمل دائما ضد مصر والمصريين حيث تعمل علي التحريض ضد مصر ونشر الأكاذيب والشائعات .