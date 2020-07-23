أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي:









علق فريق ليفربول الإنجليزي على ظهور لاعبه محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.







علق الكابتن خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم برنامج "زملكاوي"، على المشادة التي وقعت بينه ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الهواء أثناء مداخلة هاتفية.







وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون التدخل في شئون قناة النادي، مؤكدا أن إدارة نادي الزمالك هي من تدير القناة وتتحكم بها.





كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن موقف حميد أحداد، نجم الفريق المعار لـ الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة، خاصةً عقب انتهاء مدة إعارته.





أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بـ تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد التتويج باللقب، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.



