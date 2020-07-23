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منوعات

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:22 ص
كمامة
كمامة
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عزة عاطف
يواجه جزار بريطاني مشكلة غريبة في ارتداء الكمامة مما قد يعرضه للعقاب وفقًا للقانون، فلا يمكنه تغطية وجهه لأن أذنه تعرضت للعض جزئيًا في سن المراهقة.

فقد «داني كوين» جزءًا من أذنه اليمنى عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، ويقول بأنه سيتجنب المتاجر الكبيرة بسبب مخاوف من أن كمامته ستتأرجح وتسقط.

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يقول داني من دونكاستر وفقًا لصحيفة مترو: "وقعت الحادثة عندما كان عمري 18 عامًا، لكن الآن أصبحت مشكلة أثناء تفشي الفيروس المستجد وارتداء الكمامات". 

ويضيف: "إذا حركت رأسي بسرعة فسوف ينفجر، أحتاج إلى الذهاب إلى كل مكان مغلق مع أشخاص آخرين وأن أرتدي قناع الوجه، فهذا يجعلني غير مرتاح".

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