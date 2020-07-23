بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز مالياً لصالح نادي الزمالك وايقافه.





كانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تغريم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، مبلغ 8 مايين جنيه، لصالح نادي الزمالك.





قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" تغريم شناوى بيراميدز إقرار إيقافه لحين سداد المبلغ صادر من لجنة شئون اللاعبين وتعتبر أولى الدرجات بالنسبة للحارس الدولى ونادى الزمالك".





أضاف: "يحق لحارس بيراميدز الطعن على قرار تغريمه ماليا وايقافه أمام لجنة التظلمات وفقا للسبل والقنوات الشرعية المعمول بها داخل اتحاد الكرة".



