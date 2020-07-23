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أخبار البلد

نقابات العمال العرب: حذف فلسطين من خرائط جوجل تزويرٌ للتاريخ

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
استنكر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حذف اسم فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي جوجل. في محاولة لطمس تاريخ الشعب الفلسطيني الجلي ومحو لذاكرة الأجيال الطالعة واعتداء سافر على حقوقه المشروعة على ارض وطنه، تماهيا مع صفقة القرن وانحيازا للمشروع الصهيوني الأميركي الذي دبره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحق العودة الى وطن حذف من خريطة العالم. بعد ان أمعن الاحتلال الاستيطاني في تغيير معالمه الجغرافية والديموغرافية، صرح بذلك  الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن.

وأدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في بيان له اليوم الخميس، هذا الإجراء الفظ من إدارة محرك البحث غوغل وطالبها بالتراجع فورا عن هذا الخطأ المتعمد والاعتذار الى الشعب الفلسطيني عن هذا التصرف غير المسؤول. والذي لن يغير الحقائق التاريخية ولا يمحوا ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا يزال من صلف الاحتلال ومأسي التشرد وبؤس مخيمات اللجوء. والتي ترضع أمهات فلسطين أطفالها الايمان بوطنها وتعلقها بأرضها وتصميمها لتحرير ارضها السليب والعودة الى الديار وإقامة دولتها المستقلة على كامل تراب فلسطين والقدس عاصمتها الابدية.

كما يدعو الاتحاد الى موقف عربي موحد وتحرك تقوده المنظمات الشعبية العربية والاتحادات النقابية القومية والمهنية والعمالية لموجهة صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية ورفض التطبيع والاعتراف بالكيان الإسرائيلي بجانب التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والدولية واحرار شعوب العالم من اجل دعم القضية الفلسطينية والتصدي لكافة محاولات النيل منها او الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.
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