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فن

أحمد فلوكس ومنذر رياحنة يجتمعان في "سفينة نوح"

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يجتمع الفنانان أحمد فلوكس ومنذر رياحنه في مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم العمل عليه حاليا.


ونشر أحمد فلوكس صورة له مع السيناريست محمد الشواف عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب:" أنا والسيناريست والإعلامي الكبير محمد الشواف، تم التعاقد لكتابة مسلسل زكريا سفينة نوح.. دعواتكم". 


وهنأ الفنان احمد فلوكس  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقة أحمد عز  بعيد ميلاده.


ونشر احمد فلوكس صورة له مع أحمد عز وعلق عليها قائلا "كل سنه وانت طيب وفي نجاح وتألق .. كل سنه وانت منصور وفي ستر وتحقق كل ما تتمناه".


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.


أحمد فلوكس ومنذر رياحنة يجتمعان في "سفينة نوح"
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