إثيوبيا تحتفل بانكشاف خداعها.. رئيسة الدولة ورئيس الوزراء يهنئان بانتهاء الملء الأول لسد النهضة.. ومزاعم إثيوبية بالانتصار في القضية

إثيوبيا تحتفل بانتهاء ملء المرحلة الأولى من سد النهضة

آبي أحمد يصف الخطوة بأنها يوم تاريخي

الرئيس الإثيوبية تؤكد أن الخطوة انتصار لإثيوبيا

خبراء يزعمون:

الخطوة تكشف نمو الدبلوماسية والنفوذ الاثيوبي









بدأت القطاعات الاثيوبية السياسية والدبلوماسية الاحتفال بعدما انكشف الخداع الاثيوبي وأعلن رئيس الوزراء، آبي أحمد، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، بسبب الموسم المطير.









وجاء إعلان آبي أحمد بعد نحو أسبوع من نفي وزير المياه سيليشي بيكيلي شروع بلاده في اتخاذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء سد النهضة، وهو الأمر الذي يكشف سياسة الخداع الإثيوبية وعدم التزامها بتعهداتها.









الرئيسة تهنئ: انتصار





وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، فقد هنأت الرئيسة الإثيوبية، سهل ورق زودي ، الإثيوبيين بمناسبة الانتهاء من التعبئة الأولى لسد النهضة وقالت زودي إن اليوم هو يوم تاريخي لإثيوبيا والإثيوبيين.









وأضاف: "أحلامنا تتحقق .. لا شيء مستحيل إذا توحدنا ووقفنا متحدين نحو هدف مشترك.. يتيح استخدام إثيوبيا لمياه النيل فرصة فريدة لتعزيز التعاون عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة ، ولا ينبغي أن يكون مصدرًا للشك والتنافس".









واستطردت قائلة "إن السد وصل الآن إلى نقطة اللاعودة" ، مضيفة أن "سد النهضة انتصار كبير لجميع الذين يسعون لجعل منطقتنا مصدرا للسلام والاستقرار". ووصفت الخطوة بأنها انتصار عظيم لشعوب جميع الدول المشاطئة.









رئيس الوزراء: يوم تاريخي









كما هنأ رئيس الوزراء أبي أحمد جميع الإثيوبيين في اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة، وقال آبي أحمد: "أود أن أهنئ كل الشعب الإثيوبي على الإنجاز الذي حققناه في بناء السد من خلال جهودنا الجماعية". لافتا إلى أن هذا الإنجاز يوضح قدرة الإثيوبيين على تكرار الإنجاز في المهام الوطنية الأخرى.









ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن رئيس الوزراء قوله: "الأمر الأكثر إثارة هو الثقة التي كنا عليها أن نبني السد بأنفسنا ونحققه عندما كان هناك الكثير من الشكوك". وأضاف: "هذا السد هو الرمز والأيقونة لهذا الجيل، وسد النهضة هو استجابة مثالية والضوء الساطع للإثيوبيين على مدى سنوات".









وشدد آبي أحمد على الدور الحاسم الذي لعبه الشعب على مر السنين ، مشيرا إلى أن سد النهضة هو نقطة تحول للإثيوبيين للتألق مرة أخرى والقضاء على الفقر والتخلف. وأضاف أنه كما وعدت المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون إلحاق الأذى بالآخرين حتى قبل الموعد المستهدف بسبب الأمطار الغزيرة. سيكون من الواضح للدول الواقعة على ضفاف النهر أن هذا مثال جيد للموقف الإثيوبي. حسب زعمه.









وأشاد أبي بالقادة الذين خططوا للمشروع ، ومديري السد ، والإثيوبيين الذين تفاوضوا وعكسوا الموقف الثابت للبلاد على المستوى العالمي ، والمواطنين الذين ساهموا بشكل كبير من دخلهم الذي حصلوا عليه بصعوب وغيرهم من المجتمع .









كما أشاد رئيس الوزراء برؤساء الوزراء السابقين وجميع الأطراف المعنية بعملية السد بشكل مباشر أو غير مباشر والإثيوبيين الذين كانوا نشطين في السلك الدبلوماسي.









وقال آبي أحمد: "أعتقد أننا تعلمنا من سد النهضة أن سر الانتصار ليس التخلي عن الأمل بل تسجيل الإنجازات الوطنية من خلال التعاون والازدهار والعمل الدؤوب. لا يوجد نجاح كبير دون التضحية.. إذا تجاهلنا الخلافات ، وأغلقنا الأبواب على أولئك الذين يريدون تفكيكنا ، فسوف نحقق إنجازات مختلفة. وقال رئيس الوزراء "سنحقق الازدهار بالتخطيط والعمل والانجاز".









الخبراء: نجاح دبلوماسي









واعتبر خبراء إثيوبيون أن الملء الأولي الناجح لسد النهضة يشير إلى الانتصار الدبلوماسي الذي عقد لمدة عشر سنوات لمعالجة قضايا مياه النيل، وقال اندال نجسو ، الدبلوماسي والأستاذ الدولي في جامعة أديس أبابا ، أن ملء السد لأول مرة يشير بوضوح إلى كيف أنهت إثيوبيا رحلتها الدبلوماسية الطويلة عبر نهر النيل بالنصر.









وأضاف أن إثيوبيا أصبحت في وضع جيد تمشيا مع قيادة القضية الأفريقية نحو المسار الصحيح، معتبرا أن الانتصار الناجح في قضية السد على ما يبدو يكشف كيف ينمو نفوذ إثيوبيا الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي.









ومن جهته قال غيتاشو ميكونين ، الباحث في المعهد الإثيوبي للبحوث الاستراتيجية ، إن الاتحاد الأفريقي أظهر روحه الإفريقية خلال المفاوضات التي أجراها حول السد لأنه حقق مهمته بما يتماشى مع معالجة المشاكل الأفريقية من قبل الأفارقة أنفسهم.









وأضاف جيتاشيو أن دور الاتحاد الأفريقي ورئيسه ، رئيس جنوب إفريقيا ، سيريل رامافوزا ، يتوافق مع أجندة التنمية للاتحاد الإفريقي 2063 التي تنص على حل أفريقي للمشكلات الأفريقية.