برفقة زوجها.. داليا مصطفى تنشر صورة خلال عطلتهما في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة لها مع زوجها شريف سلامة.
وظهرت داليا مصطفى فى الصورة برفقة زوجها شريف سلامة من عطلتهما بالساحل الشمالى من أمام البحر .
وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
-قمر ماشاء الله .
-ربنا يخليكوا لبعض.
-تجننوا .
اقرأ أيضًا:
وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل " حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.
مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.