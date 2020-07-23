برفقة زوجها.. داليا مصطفى تنشر صورة خلال عطلتهما في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة لها مع زوجها شريف سلامة.

















وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :





-قمر ماشاء الله .

-ربنا يخليكوا لبعض.

-تجننوا .









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وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل " حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.









مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.







