تعرف على تفاصيل المشاركة في الاجتماع الثالث عشر للأمل HOPE Meeting المنعقد باليابان

نشرت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS عن الاجتماع الثالث عشر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE والمزمع عقده فى طوكيو في الفترة من 17 إلى 21 مارس 2021، عبر موقعها الرسمي حيث يمنح شباب الباحثين المتميزين الفرصة للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.









وأوضحت الإدارة أن المجالات المتاحة للمشاركة فى الاجتماع :

- الفيزياء

- الكيمياء

- الطب /الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها.









وشروط التقدم هي :

أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية الذين يدرسون حاليًا لدرجه الدكتوراه او الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية فى التخصصات السابق الاشارة إليها بعاليه.





والمزايا المالية :

تتحمل JSPS مصاريف الإقامة والوجبات والتنقلات الداخلية فى اليابان، كما أن المنحة لا تغطى تذاكر الطيران ويمكن الجهة الموفدة للمرشح أن تتحمل قيمة تذاكر السفر.





ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الموقع الإلكترونى:ـ





https://www.jsps.go.jp/english/index.html





وأخر موعد للتقدم هو 20/9/2020 وطريقة التقدم :

يرجى استيفاء استمارة التقدم من خلال الموقع الالكترونى السابق ويرفق بها المستندات المطلوبة ويتم تسليم الملف كاملًا يشمل (موافقة جهة العمل على الترشيح موضحا بها تحملها تذاكر السفر والعودة أو فى حالة عدم تحملها سوف يتحملها المرشح ) بالعنوان التالى : 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة.







