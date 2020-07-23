خبير اقتصادي: طرح سندات خضراء توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل

أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ باعلان حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ببدء طرح سندات خضراء بقيمة تبلغ نصف مليار دولار خلال الفترة القادمة، معتبرا أن الحكومة اعلنت في وقت سابق عن تنويع مصادر التمويل لديها وتعظيم مواردها .
وقال " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن آليات السندات الخضراء هي أدوات تمويلية مستدامة لتمويل مشروعات تنموية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة و الطرق صديقة البيئة و المنشآت السياحية صديقة البيئة وكذلك عمليات تسير السيارات بالغاز الطبيعي أو الطاقة الجديدة باعتباره توجه حكومي؛ حيث تعتمد تلك الأدوات المالية علي مشروعات أقل تلوثا للبيئة.
وأوضح " أبوزيد" أن تلك الاجراءات تتوافق مع التوجهات العالمية لمواجهة التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري والذي حذرت منه منظمة الأمم المتحدة، بالاضافة لحسن استغلال الموارد المتاحة .
كانت وكالة بلومبرج، اعلنت عن توجه وزارة المالية لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهي المرة الأولي التي تقوم بها الحكومة بمثل تلك الطروحات.