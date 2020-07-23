خبير اقتصادي: طرح سندات خضراء توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل

بعد تغطية طرح سندات مصر الدولية 4 مرات.. وزير المالية: يعكس قوة اقتصادنا وثقة المستثمرين.. وخبراء: مساع جادة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي رغم كورونا