شاهد.. رسالة محمد عبدالرحمن لضيوف شرف جمجموم وبم بم

نشر الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس من مسلسله الجديد جمجوم وبم بم.





وظهر محمد عبد الرحمن رفقة الفنان محمد ثروت والنجمة زيزو وعلق: "اخواتي النجوم ويزو ومحمد ثروت نورتونا وكترتونا وشرفتونا يا معسلين في #جمجوم_وبم_بم ❤️❤️ (الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق)🔫 👻"





يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الخميس الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.





مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.



