بشروط احترازية.. سلطنة عمان تعلن استئناف الحركة الجوية بمطاراتها

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان ، عدة شروط لاستئناف الحركة الجوية بعد إغلاق مطاراتها لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا ، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .





وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة علي وجود التأمين الصحى للعمانيين في الدولة الراغبين السفر إليها ، كما يتحمل المسافر الالتزام بإجراءات الدولة الراغب السفر إليها ، ويسمح بمغادرة المواطنين والمقيمين من السلطنة دون الحاجة إلى تصريح للسفر .





كما يطبق علي المواطنين القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، ويطبق علي الأجانب القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوما مع إبراز تأكيد الحجز المسبق للسكن وتحمل مصاريف الإقامة ، كما يستثني طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتطبق عليهم التدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المخصصة لطاقم الطائرة ، بالإضافة إلى إلزام جميع القادمين إلي السلطنة بتنزيل وبدء إجراءات التسجيل في تطبيق ترصده في هواتفهم قبل الوصول .





وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني ، جميع الزائرين القادمين بتأمين صحي طوال فترة الإقامة في السلطنة ، ولا يسمح لغير العمانيين بالدخول الي السلطنة إلا بموجب طلب يقدم عبر سفاراتهم أو الجهة الكفيلة لهم أو شركات الطيران ( الطيران العماني ، طيران السلام ) ، كما يستثني الدبلوماسيين الأجانب العائدين الي السلطنة من الاشتراطات السابقة عدا الحجر الصحي .



