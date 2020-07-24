ألمانيا تفرض رسوم على الطرق في الاتحاد الأوروبي

تنوى ألمانيا إلى فرض رسوم على السيارات المارة بالطرق السريعة بدول الإتحاد الأوروبي والجدير بالذكر ان ألمانيا في هي من تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي من يوليو إلى ديسمبر 2020
كما كشفت مسودة وثيقة شاهدتها وسائل الإعلان ان وزير النقل الألماني أندرياس شوير فرض رسوم على جميع السيارات تقريبا على الطرق السريعة وذلك بداية من الشاحنات وحتى السيارات باستثناء الحافلات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على مدار 8 سنوات
وعلى الرغم من ذلك ان الجميع لا يدعم هذا المشروع حيث أن بعض المسؤولين الحكوميين أن بعض الوزرات الألمانية ترغب في تجميده
وكما يعتقد أن هذه القضية حساسة بين الوزارات التي يقودها حزب الإشتراكيين الديمقراطيين مع المحافظين بقيادة انجيلا ميركل التي عارضت من فترة طويلة مشروع فرض رسوم السيارات على الطريق .
كما كشفت مسودة وثيقة شاهدتها وسائل الإعلان ان وزير النقل الألماني أندرياس شوير فرض رسوم على جميع السيارات تقريبا على الطرق السريعة وذلك بداية من الشاحنات وحتى السيارات باستثناء الحافلات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على مدار 8 سنوات
وعلى الرغم من ذلك ان الجميع لا يدعم هذا المشروع حيث أن بعض المسؤولين الحكوميين أن بعض الوزرات الألمانية ترغب في تجميده
وكما يعتقد أن هذه القضية حساسة بين الوزارات التي يقودها حزب الإشتراكيين الديمقراطيين مع المحافظين بقيادة انجيلا ميركل التي عارضت من فترة طويلة مشروع فرض رسوم السيارات على الطريق .
وبالرغم من ذلك ، لا يدعم الجميع هذا المشروع، حيث ذكر بعض المسؤولين الحكوميين أن بعض الوزارات الألمانية ترغب في تجميده، على الرغم من اعتباره إجراء لمكافحة تغير المناخ.
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ومن المعتقد أن هذه قضية حساسة بين الوزارات التي يقودها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مع المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل التي عارضت منذ فترة طويلة مشروع فرض رسوم السيارات على طريق اوتوبان.