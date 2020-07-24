ألمانيا تفرض رسوم على الطرق في الاتحاد الأوروبي

وبالرغم من ذلك ، لا يدعم الجميع هذا المشروع، حيث ذكر بعض المسؤولين الحكوميين أن بعض الوزارات الألمانية ترغب في تجميده، على الرغم من اعتباره إجراء لمكافحة تغير المناخ.









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ومن المعتقد أن هذه قضية حساسة بين الوزارات التي يقودها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مع المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل التي عارضت منذ فترة طويلة مشروع فرض رسوم السيارات على طريق اوتوبان.