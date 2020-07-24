المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء.





وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 370712 حالة، بعد أن وثقت وزارة الصحة 8438 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 41908 بعد أن إعلان وفاة 718 مصابا بـ"كوفيد 19".





وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات، بعد تراجع نسبي قبل أسبوعين.





وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.





ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.



