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منوعات

مخاوف حول حرب فضائية بين أمريكا وروسيا .. تفاصيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:01 ص
احمد شريف

أثارت روسيا غضب الغرب وأثارت مخاوف  خطر نشوب حرب فضائية من خلال اختبار إطلاق سلاح مصمم لضرب الأقمار الصناعية المعادية.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة " ذا صن"، حذرت قيادة الفضاء الأمريكية من أن دفع الكرملين العسكري لاستخدام الأسلحة في الفضاء يعرض "الأصول الفضائية الأمريكية وحلفائها لخطر شديد" ، في حين قال نظيرها البريطاني إنها تخاطر بالسلام في مدار الأرض.


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وقالت قوة الفضاء الأمريكية، التي شكلها دونالد ترامب في ديسمبر الماضي ، إن لديها "أدلة على أن روسيا أجرت اختبارًا غير مدمر لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية".


هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الأمريكيون علنا ​​الكرملين بإجراء اختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.

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