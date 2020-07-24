مخاوف حول حرب فضائية بين أمريكا وروسيا .. تفاصيل

أثارت روسيا غضب الغرب وأثارت مخاوف خطر نشوب حرب فضائية من خلال اختبار إطلاق سلاح مصمم لضرب الأقمار الصناعية المعادية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة " ذا صن"، حذرت قيادة الفضاء الأمريكية من أن دفع الكرملين العسكري لاستخدام الأسلحة في الفضاء يعرض "الأصول الفضائية الأمريكية وحلفائها لخطر شديد" ، في حين قال نظيرها البريطاني إنها تخاطر بالسلام في مدار الأرض.
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وقالت قوة الفضاء الأمريكية، التي شكلها دونالد ترامب في ديسمبر الماضي ، إن لديها "أدلة على أن روسيا أجرت اختبارًا غير مدمر لسلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية".
هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الأمريكيون علنا الكرملين بإجراء اختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.