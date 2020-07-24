إيه إم كورس.. عصام عبدالفتاح يعلن تفاصيل تجهيز حكام إفريقيا لمنافسات الكاف

أكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن لجنة الحكام فى الكاف تجرى العديد من الكورسات أونلاين مع قضاة الملاعب فى قارة أفريقيا.





وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" لجنة الحكام التابعة للكاف حريصة على منح العناصر التحكيمية جرعات من نفس الكورسات التى بدأت منذ فترة مع حكام القارة السمراء مثل أيه ام كورس لحكام دول أفريقيا.





وأضاف:" يتم التواصل مع حكام أفريقيا بشكل مستمر عبر الفيديو كونفرانس لتجهيز قضاة الملاعب بقارة أفريقيا من أجل المشاركة فى إدارة المباريات ضمن المنافسات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فى قادم الأيام".





وانتهى أمس الخميس معسكر حكام تقنية الفيديو الـ var بمشاركة ٥٤ حكما على مدار ٤٨ ساعة تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





وشارك ١٧ حكما للساحة فى معسكر تقنية الفيديو من الحاصلين على رخصة الـ var وجاء أبرزهم الحكام الدوليين ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل ومحمود البنا واحمد الغندور ومحمد معروف.





واجتاز ٣٢ حكما ومساعدا الاختبار البدني الذى جرى ظهر الثلاثاء الماضي فى حضور الثناءى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام.





وخضع الاثنين الماضى ٣٢ حكما لإجراء مسحة فيروس كورونا خلال تواجدهم فى الفوج الثاني من معسكر قضاة الملاعب استعدادا لعودة الدورى الممتاز واظهرت نتيجة تحاليل مسحة كورونا النى شهدها معسكر الفوج الثانى لحكام الدورى الممتاز بمشاركة ٣٢ من قضاة الملاعب الساحة و المساعدين استعدادا للمشاركة فى إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز سلبية العينات.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت طلب الثناءى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القائمين بأعمال لجنة الحكام لاقامة معسكر تدريبي للقضاة الملاعب على ٥ أفواج بفندق تريومف فى مصر الجديدة.





واستمر معسكر الفوج الثانى لمدة ٣ ايام واقام كل حكم فى غرفة بفندق تريومف فى مصر الجديدة اتباعا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد ثم الله الفوج الثالث بمشاركة ٣٢ حكما ومساعدا.





وشارك فى إلقاء المحاضرات على حكام الساحة و المساعدين الثناءى عصام عبد الفتاح مسؤل التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف واحمد الشناوي الخبير التحكيمى التى جرى خلالها إلقاء المحاضرات في الفندق.





‏وفرضت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان حالة من السرية عقب اجراء مسحة فيروس كورونا مؤخرا بالفوج الأول الذى انتهى مؤخرا بمشاركة 32 حكمًا وثبوت وجود حالة ايجابية بين صفوف قضاة الملاعب لكن لم تظهر عليها الأعراض وتم عزله والتدريب منفردا على ان تجري له مسحة أخرى الأسبوع المقبل



