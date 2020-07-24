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فن

زينهم بيصبح.. مكى ينشر فيديو للببغاء معه.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان  أحمد مكي فيديو جديد له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد مكى فى الفيديو برفقه الببغاء الذى يربيه .

وعلق أحمد مكي على الصورة قائلا:"زينهم بيصبح ... جمعه مباركه".


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وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- يا عالمي وحشتنا 
- من الناس المحترمة اللي بتغني وتمثل
- وحشتنا يا فنان


وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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