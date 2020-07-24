بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثا مباشرا مع هند، إحدى الأطفال التي ظهرت في مسرحية "هالة حبيبتي" بطولة فؤاد المهندس، والتي انتشر مقطعها الشهير على تطبيق "التيك توك" مع المحاور مفيد فوزي وهي تتحدث معه بتلقائية وتقول: "اتعلمت الرقص اتعلمت الغنا.. ماتاخدلك واحدة".



وتحدثت هند - الطفلة التي أصبحت اليوم زوجة وأما - عن كواليس المسرحية، التي شاركت في بطولتها مع عدد كبير من الأطفال، أما النجم الكوميدي الراحل فؤاد المهندس.



وكشفت عن كواليس لقائها مع المحاور مفيد فوزي الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا خلال هذه الفترة وتحولت بعض جمله للتقليد من النجمات عبر تطبيق تيك توك.



كما تحدثت هند عن أسباب ابتعادها عن الفن وحياتها الزوجية والشخصية.



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