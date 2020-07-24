العظمى تصل لـ 47 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس أول يوم العيد شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت ، حار رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









ويبقى الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا رطب معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق من شمال الصعيد.



