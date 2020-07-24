العظمى تصل لـ 47 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس أول يوم العيد شديد الحرارة يصاحبه رطوبة عالية

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، تبدأ هذه الموجة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح محمود شاهين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بمعدل درجتين حيث تسجل القاهرة 38 درجة خلال هذه الفترة وتتجاوز محافظات الصعيد 47 درجة، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، حار رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويبقى الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا رطب معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق من شمال الصعيد.
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة والوجه 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و30 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 31.