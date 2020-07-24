عبر الإنترنت.. مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر اختر كُلِّيتك لطلاب الثانوية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المؤتمر السنوي الثالث عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة وذلك يومي 27 و28 يوليو 2020، بهدف ارشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة في اختيار الكلية التي تناسب ميول وقدرات كل منهم.

يفتتح المؤتمر الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون الطلاب، ويتضمن المؤتمر جلسة عن "دور التعليم والمعرفة والتكنولوجيا لخلق عالم جديد" يشارك فيها الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الاسبق والدكتور هاني الترك مدير مشروع المعرفة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي. كما يستضيف المؤتمر في يومه الثاني الدكتور هاني سويلم، استاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الالمانية ليتحدث عن التعليم ما بعد جائحة كورونا والدكتور شريف دلاور استاذ الادارة والخبير الاقتصادي ليوضح "دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل سوق العمل".





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وسوف تقدم عدد من العروض التقديمية لمختلف كليات جامعة الإسكندرية.





وقال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المؤتمر الذي أصبح تقليدا سنويا يأتي في إطار رسالة المكتبة في دعم وبناء قدرات الشباب، وقد بلغ حضور المؤتمرات المماثلة أكثر من ستة الاف طالب وطالبة في السنوات الماضية، ولا تكتفي المكتبة بتنظيمه في الإسكندرية بل تنظم ذات النشاط في القاهرة وعدد من المحافظات. يستهدف المؤتمر طلاب وطالبات الثانوية العامة حيث يوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية، وعلاقة الدراسة بالفرص المتاحة في سوق العمل، وتساعد الحاصلين على الثانوية العامة على اختيار الدراسة بالكلية التي تناسب ميولهم وقدراتهم.





جدير بالذكر ان برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية ينظم هذا المؤتمر منذ عام 2006 ولكن يعقد هذا العام للمرة الأولي اونلاين حيث يبث مباشرة على صفحة "برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية : https://www.facebook.com/SDSP.BA/





يأتى ذلك حرصا من المكتبة على اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.



