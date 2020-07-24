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محافظات

تضامن المنوفية: 6 ملايين جنيه لـ4897 أسرة.. وتسليم 456 آخرين بطاقات تموين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:36 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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محمد أمين
صرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية إمام فوزي بأنه بالتعاون والتنسيق بين الوزراة وبنك الغذاء العالمي تم صرف مساعدات مالية شهرية لعدد 3500 أسرة لمدة ثلاثة أشهر باجمالي مبلغ مايقرب من 4 مليون و200 ألف جنيه.


وتم اختيار الأسر عن طريق قواعد البيانات ووفقا لظروفهم وممن لم يشملهم برنامج تكافل وكرامة وسيتم صرف المساعدات عن طرق خدمة فوري وبالرقم القومي . 

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة خالد عبدالله بالقاهرة تم دعم 1397 أسرة باجمالي مبلغ ما يقرب من مليون و700 ألف لصرف مساعدات مالية لمدة ثلاثة أشهر. 

كماصرح ببدء أعمال التطوير بمؤسسة العجزة بمنوف بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من خلال دعم مؤسسة العجز للتنمية وسيتم صرف إعانة دورية للمؤسسة بواقع 98 ألف جنيه سنويا للنهوض بها .

واستعدادا لعيد الأضحي المبارك تم التنسيق مع جمعية الاورمان لتوفير لحوم الأضاحي من خلال دعم الجمعية بعدد 25 رأس ماشية سيتم توزيعها من خلال الجمعيات علي الاسر المستحقة وكذا دعم الجمعية الشرعية ب 11 طن لحوم أضاحي مع اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .  

كما أشار الي أنه تم تسليم عدد 456 بطاقة تموين لأسر برنامج تكافل وكرامة ، وفى إطار منظومة التحول الرقمى لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية ، تم الدفع بعدد 30 تليفون شبكى و 16 جهاز حاسب ألى و 8 أجهزة أسكنر  وذلك كدفعة أولى للربط الشبكى بين الوحدات الاجتماعية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على اهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتخفيف عنهم ، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للأسر الفقيرة والأولى الرعاية بنطاق المحافظة  .
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