نشرة أخبار التوك شو .. الهجرة تطلق مبادرة لدعم العمالة المصرية العائدة من الخارج..الإفتاء: تفريج كرب الغارمين والفقراء ثوابه أعظم من الحج

من أفضل الأعمال فى العشر الأوائل من ذى الحجة خاصة وأنه يكون مضاعف الثواب والأجر.

مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية

، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يجب اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج

فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين ، وفك كربات الغارمين لافتأ إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامأ بل وثوابه أعظم .