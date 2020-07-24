نشرة أخبار التوك شو .. الهجرة تطلق مبادرة لدعم العمالة المصرية العائدة من الخارج..الإفتاء: تفريج كرب الغارمين والفقراء ثوابه أعظم من الحج

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الجمعة العديد من اللقاءات والقضايا المهمة.. نستعرض أبرزها فى السطور التالية.
قال الدكتور صابر سليمان ، مساعد وزير الهجرة ، إن مبادرة "نورت بلدك" ، تستهدف دعم العمالة المصرية ، العائدة من الخارج ، بسبب أزمة فيروس كورونا .
وأضاف الدكتور صابر سليمان ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المبادرة تهدف لتوفير فرص عمل ، مناسبة لكل مواطن ، عائد من الخارج ، أو فرصة إستثمار ، داخل بلده.
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، إن إحصائيات وزارة الصحة، حول أعداد المتعافين من فيروس كورونا، مبشرة بالخير.
وأشار الدكتور أحمد شاهين ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن تزايد نسب المتعافيين من كورونا ، دليل قاطع ، على نجاح المنظومة الطبية ، ومؤشر طبيعي إلى إنحصار الفيروس.
قال الدكتور محمد وسام ، مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية ، إن الصيام من أفضل الأعمال فى العشر الأوائل من ذى الحجة خاصة وأنه يكون مضاعف الثواب والأجر.
وأوضح مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يجب اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج زكاة للفقراء والمساكين ، وفك كربات الغارمين لافتأ إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامأ بل وثوابه أعظم .
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، إن هناك حملات كبيرة ، ضمن برامج توعوية ، لتقليل الفاقد في المياه ، على أساس أربع محاور ، أولهم تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، لتخصيص جزء من المناهج ، للتوعية بترشيد المياه.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، إلى أن نقطة المياه ، تعبر أكثر من 2700 محطة شرب ، على مستوى الجمهورية ، على اختلاف أحجمها.
عرضت فضائية الآن تقريرا رصد دراسة علمية تكشف عن عدم فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين فى مواجهة فيروس كورونا .
اعتبرت دراسة نشرت في البرازيل أن عقار هيدروكسي كلوروكين غير فعال في مواجهة كوفيد-19 مع أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المصاب بالفيروس يروج له علنًا.
قال الدكتور هشام ربيع رئيس لجنة اختبارات الانقاذ بالاتحاد المصري فى الغوص والإنقاذ، إن الاتحاد دوره هو تدريب الأشخاص على طرق الانقاذ وتقديم الإسعافات الأولية.
أضاف هشام ربيع خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن طرق الإنقاذ لها مهارات كثيرة، وأن الشخص الذى ينضم لـ الجنة يجب أن يكون رشيق، ويكون جيد فى السباحة.
أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تنسيقا مع كافة أجهزة الدولة، والأجهزة الرقابية، لحماية المستهلك المصري، لافتا إلى تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة ، خلال أسبوع واحد فقط.
وأشار الدكتور أحمد سمير فرج ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح " ، المشاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه تم رصد 74 مخالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين ، وشملت المخالفات ، مواد غير صالحة للإستخدام ، منها 38 طن مواد غذائية فاسدة.
قالت سلوى السعدني، والدة الطفل محمد من ذوي الإعاقة، إن طفلها تحدي الإعاقة والتنمر وحقق حلمه وهو أن يصبح موديل، ويقوم بعض ملابس الأطفال.
وأضافت والدة الطفل محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنها لم تتوقع ان يصبح نجلها موديل، ويحقق حلمه، لأنه يعانى من بعض المشكلات.
قال المحلل السياسي، فايق ديلو، إن أردوغان يتجه للخطاب الديني ليزيد من شعبيته، التي تناقصت بشكل ملحوظ، خلال الانتخابات الماضية .
وأضاف فايق ديلو ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أردوغان قضي على المؤسسة التركية ، والبرلمان ، وأصبح حكمه إرهابي.
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد قيام شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق نار مميت بهدف القبض على الجناة .
نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق نار مميتة حدثت الأسبوع المنصرم، بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم.