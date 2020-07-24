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رياضة

توقف مباراة الأهلي وسموحة بعد 30 دقيقة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:45 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبد الحكيم ابوعلم
اضطر الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإيقاف مباراة الاهلى وسموحة الودية المقامة حاليا في ستاد التتش.

واوقف الحكم الدولى ابراهيم نور الدين المباراة وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لحصول اللاعبين على راحة فى شوطى المباراة فى ظل توقف المنافسات الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وسيطر التعادل السلبى على مجريات مباراة الاهلى وسموحة الودية التى تقام حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى.

وسيطر التعادل على المباراة بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدايتها التى شهدت اداء متوسطا فى الاداء ووضح تأثر الجميع بفترة التوقف

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وجونيور أجايي ومحمد شكري وأحمد الشيخ ومروان محسن وعربي بدر وأحمد فتحي.
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