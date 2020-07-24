توقف مباراة الأهلي وسموحة بعد 30 دقيقة

اضطر الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإيقاف مباراة الاهلى وسموحة الودية المقامة حاليا في ستاد التتش.





واوقف الحكم الدولى ابراهيم نور الدين المباراة وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لحصول اللاعبين على راحة فى شوطى المباراة فى ظل توقف المنافسات الرياضية طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.





وسيطر التعادل السلبى على مجريات مباراة الاهلى وسموحة الودية التى تقام حاليا باستاد التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى.





وسيطر التعادل على المباراة بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدايتها التى شهدت اداء متوسطا فى الاداء ووضح تأثر الجميع بفترة التوقف





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه علي معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني. وفي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو وقفشة وكهربا وأليو بادجي.



