حسين يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلي

شكا المواطن حسين خليل إبراهيم من قرية الصباح بقليوب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة الاستهلاك المدون فى فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقى فى العداد.





ويقول فى رسالته : إنه تقدم بعدد من الشكاوى مطالبًا فيها بضرورة قراءة العداد لاحتساب القيمة الصحيحة لفاتورة الاستهلاك دون زيادة، مناشد المسئولين سرعة إيجاد حل لمشكلته رأفة بحاله و أسرته.





التواصل مع القارئ 01022842813

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



