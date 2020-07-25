AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حسين يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلي

السبت 25/يوليه/2020 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن حسين خليل إبراهيم من قرية الصباح   بقليوب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة الاستهلاك المدون فى فاتورة المياه عن الاستهلاك الحقيقى فى العداد.

ويقول فى رسالته : إنه تقدم بعدد من الشكاوى مطالبًا فيها بضرورة قراءة العداد لاحتساب القيمة الصحيحة لفاتورة الاستهلاك دون زيادة، مناشد المسئولين سرعة إيجاد حل لمشكلته رأفة بحاله و أسرته.

 التواصل مع القارئ 01022842813
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطّاب يشتكي من ارتفاع فاتورة المياه .. صور

18 ألف جنيه والعنوان خطأ.. جمال الدين يطالب بحذف تراكم استهلاك الكهرباء

منذ شهرين.. أهالى قرية كفر الأبحر بالدقهلية يعانون من الانقطاع المياه المستمر

مواطن يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بالعجوزة

حسين يستغيث من مديونية كهربائية غير حقيقية تزيد عن 10 آلاف جنيه

سمير يستغيث من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه لعدم الانتظام فى قراءة العداد

ترشيحاتنا

بطولتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

نهلة عبد العزيز: تزوجت من إحدى حفلات ليالي التلفزيون.. فيديو

الترحيل مقابل التنازل عن الرواتب.. الأزمات تضرب مرتزقة أردوغان في ليبيا

قميص نوم مثير.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى فستان أمينة خليل

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

AdvertisementS

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

لشراء لقاح كورونا.. الصين تقدم مليار دولار للدول المصابة

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

الحياة وسط الأسماك.. شاهد أول فندق تحت الماء بأفريقيا