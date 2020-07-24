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أخبار العالم

السعودية: لن يؤدي أي مسئول فريضة الحج هذا العام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:52 م
السعودية: لن يؤدي
السعودية: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام
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قسم الخارجي
قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن لا استثناءات في حج هذا العام، مؤكدا أنه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وأوضح الوزير السعودي في تصريحات نشرها صحف محلية أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، مضيفا أن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية.

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وأضاف بن طاهر  أنه من المهم لدى كافة الجهات ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

وأشار وزير الحج إلى أنه تم إعداد خطة استثنائية محكمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" مؤكدًا أن الحكومة السعودية وضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج والتركيز على سلامة الحجاج ومنع انتشار الوباء.
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