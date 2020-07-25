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رياضة

مدرب المنتخب: عودة رمضان صبحي إلى أوروبا أفضل له ولنا.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:08 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
قال طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، إن الكرة المصرية تأثرت بشكل كبير بسبب توقف النشاط الرياضي جراء فيروس كورونا.

وأضاف طارق مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن الدوري المصري سيفرز العديد من اللاعبين الجيدين، عند استئنافه من جديد.

وكشف طارق مصطفى، عن أمنيته في عودة رمضان صبحي إلى الدوريات الأوروبية من جديد، لا سيما أن الكرة المصرية في حاجة للكثير من اللاعبين المحترفين.

يذكر أن هناك بعض التقارير الصحفية ، إن ليس هناك أي جديد في مفاوضات النادي مع هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي والأمور لا تزال في مرحلة التفاوض وهناك تركيز كبير لحسم الصفقة نهائيًا خلال الفترة المقبلة.
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