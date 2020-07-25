مدرب المنتخب: عودة رمضان صبحي إلى أوروبا أفضل له ولنا.. فيديو

قال طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، إن الكرة المصرية تأثرت بشكل كبير بسبب توقف النشاط الرياضي جراء فيروس كورونا.





وأضاف طارق مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن الدوري المصري سيفرز العديد من اللاعبين الجيدين، عند استئنافه من جديد.





وكشف طارق مصطفى، عن أمنيته في عودة رمضان صبحي إلى الدوريات الأوروبية من جديد، لا سيما أن الكرة المصرية في حاجة للكثير من اللاعبين المحترفين.



