التنسيق الحضاري: إطلاق موقع على الإنترنت يتضمن معلومات عن شوارع مصر..فيديو

قال محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد سلسلة من الإجراءات لعودة الروح إلى قلب المدينة، لافتا إلى أن جهاز التنسيق الحضاري يعمل منذ عامين على مشروع القاهرة الخديوية.



وأضاف "أبو سعدة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أننا قد انتهينا من مايقارب من 300 عمارة، متابعا: التطوير بيتم تنفيذة من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري.



وتابع: لدينا فرصة كبيرة لكي تتنفس مدينة القاهرة، وذلك من خلال تحرك الدولة من خلال نقل المباني الحكومية للعاصمة الإدارية، وذلك من خلال أن تعود الكثير من العقارات لطيبعتها الجميلة، بالإضافة إلى خلق مساحات خضراء.





وأضاف، بنقوم بمشروع أخرنعتز به وهو مشروع "حكاية شارع"، وذلك من خلال وضع جموعة من اللوحات تحكي قصة كل شارع من شوارع وسط البلد، متابعا : مشروع "حكاية شارع" لا يقتصرعلى القاهرة فقط .





وواصل قائلا، أن الدولة ستطلق موقعًا على الإنترنت به كل المعلومات عن شوارع مصر في القريب.