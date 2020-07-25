اليوم.. آخر موعد للتقديم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر ، اليوم السبت، آخر موعد لتقديم للحجز بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى ضمن الإعلان الثالث عشر، وذلك بمناطق قرية الدير وقرية الشغب بمركز إسنا، وقرية الرياينة وقرية أبو قليعى بمركز أرمنت، وقرية الضبعية وقرية القرنة القديمة بمركز القرنة غرب المحافظة، ومدينة الطود وقرية المدامود بمركز الطود ومدينة طيبة الجديدة.









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وكان المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أعلن أ ن الوحدات التى تم تنفيذها بمدينة طيبة ضمن الإعلان الثالث عشر بلغت 6912 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات والطرق ومنفذ الإسفلت بها، والوحدة بمساحة 90 م2، وتتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام وتنسيق الموقع من مساحات خضراء وبرجولات.









والأوراق والمستندات المطلوبة لحجز وحدتك بالإسكان الاجتماعي (الإعلان الثالث عشر) بمحافظة الأقصر هى: "إيصال شراء كراسة الشروط - استمارة حجز الوحدة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط - إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه - صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية) – وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومى مميكن) كمبيوتر – قيد عائلى مميكن للمتزوج دون الأعزب - شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان - أي مستندات بمصادر الدخل الإضافية، التي تشمل: (عمل إضافي، و/ أو الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي، أو معاش استثنائي أو خلافه، أو امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا".









وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق، والعاملون بالجهات الحكومية أو قطاع الأعمال: عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.









العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجد) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.









أما بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة).







