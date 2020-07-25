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تكنولوجيا

لـ آيفون.. كيفية قفل تطبيق فيسبوك ماسنجر ببصمة الإصبع

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 م
فيسبوك ماسنجر Facebook
فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن ميزة تحكم وخصوصية جديدة مميزة لتطبيق المراسلات الأشهر التابع لها فيسبوك ماسنجر، حيث تسمح خاصية App Lock، لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، توفير عوامل أمان وتحكم وخصوصية جديدة على غرار واتساب.

ووفقا لما ذكره موقع "intallaght"، تتيح الميزة الجديدة على تطبيق ماسنجر، لمستخدميه على هواتف آيفون إمكانية حماية المحادثات الخاصة بهم على المنصة، ومنع الآخرين من الوصول إلى رسائلهم الخاصة والإطلاع عليها، من خلال إضافة طبقة أمان أخرى لحماية الرسائل الخاصة، حيث لا يمكن لأحد من أفراد عائلتك أو صديقك من تصفح محادثاتك أثناء الامساك بهاتفك.


ويتيح إعداد الخصوصية الاختياري الجديد، إمكانية تفعيل ميزة الأمان البوميترية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID، في تطبيق فيسبوك ماسنجر استخدام ميزتي الأمان المحفوظة على الهاتف على غرار واتساب.

ولتمكين ميزة الحماية والخصوصية App Lock، على تطبيق ماسنجر فيسبوك يمكن أتباع الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، وانقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على إعداد الخصوصية Privacy.

2. اضغط على قفل التطبيق App Lock، ثم قم بالتبديل إلى الخيار الذي يطلب Face ID.

3. حدد الفترة الزمنية التي تريد قفل تطبيق ماسنجر بعدها مباشرة مثل ميزة واتساب، حيث يمكنك اختيار قفل التطبيق بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.

4. انقر فوق موافق في النافذة المنبثقة التي تطلب السماح لتطبيق لماسنجر باستخدام ميزة Face ID، وفي المرة القادمة التي تفتح فيها ماسنجر سيتطلب منك تشغيل مصادقتك.
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