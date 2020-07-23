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تكنولوجيا

لمستخدمي آيفون.. اتبع هذه الخطوات لحماية رسائلك على فيسبوك.. صور

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:02 م
ماسنجر Messenger
ماسنجر Messenger
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شيماء عبد المنعم
طرحت شركة فيسبوك Facebook، اليوم ميزة أمان جديدة إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر Messenger، والتي تتيح لمستخدمي آيفون قفل تطبيق ماسنجر باستخدام خاصية App Lock.

ووفقا لما ذكره موقع "lifehacker" التقني، يتيح إعداد الخصوصية الاختياري الجديد، إمكانية تفعيل ميزة الأمان البوميترية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID، في تطبيق فيسبوك ماسنجر لقفل وحماية المحادثات الخاصة بك بعد فترة زمنية محددة، وهي ميزة يفتقر إليها تطبيق التراسل منذ إطلاقه.


يشار إلى أن ميزة الأمان البوميترية الجديدة في تطبيق ماسنجر فيسبوك، تستخدم إعدادات الخصوصية الخاصة بهواتف آيفون، مثل بصمة الأصبع، أو التعرف على الوجه، لفتح قفل وقفل التطبيق، وتتوفر الميزة حاليا لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية فقط، على أن تطلق لأجهزة أندرويد خلال الأشهر المقبلة. 

ولتمكين ميزة الحماية والخصوصية App Lock، على تطبيق ماسنجر فيسبوك يمكن أتباع الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، وانقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على إعداد الخصوصية Privacy.

2. اضغط على قفل التطبيق App Lock، ثم قم بالتبديل إلى الخيار الذي يطلب Face ID.

3. حدد الفترة الزمنية التي تريد قفل تطبيق ماسنجر بعدها مباشرة مثل ميزة واتساب، حيث يمكنك اختيار قفل التطبيق بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.

4. انقر فوق موافق في النافذة المنبثقة التي تطلب السماح لتطبيق امسنجر باستخدام ميزة Face ID، وفي المرة القادمة التي تفتح فيها ماسنجر سيتطلب منك تشغيل مصادقتك.
لمستخدمي آيفون.. اتبع هذه الخطوات لحماية رسائلك على فيسبوك.. صور
لمستخدمي آيفون.. اتبع هذه الخطوات لحماية رسائلك على فيسبوك.. صور
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