برلماني يوضح سبب فرض غرامة 3 آلاف جنيه لمن يذبح بالشوارع

قال النائب العمدة صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الهدف من قرار محافظ الجيزة فرض غرامة 3 آلاف جنيه لمن يذبح بالشوارع هو أن يتم الذبح فى المجازر وليس فى الشوارع ، خاصة أن المواطنين تعودوا على الذبح فى الشارع.





وأشار "صبرى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الصعب تطبيق قرار ذبح الأضاحى فى الريف لأن القرى تعتبر بعيدة عن مكان المجازر، أما بالنسبة للمدن فمن السهل تطبيقه نظراً لقربها من أماكن المجازر.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن فرض غرامات على كل من يقوم بذبح الأضاحى خارج المذابح يعتبر بمثابة رادع لعدم الذبح فى الشوارع.





وكانت قد وضعت محافظة الجيزة عددًا من الضوابط استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصا على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع.





حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.





كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله مشددا على حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك لمراعاة نظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفا أن الذبح فى المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر.





وكلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.





وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.





وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.