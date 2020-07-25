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مرأة

مفاجأة مثيرة.. كورونا قد ينتقل عبر أكثر من 8 أمتار فى الهواء الجاف والبارد

السبت 25/يوليه/2020 - 08:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
كشف موقع "روسيا اليوم" عن دراسة حديثة، تشير إلى أن الظروف الجوية الباردة تسمح لجزيئات فيروس كورونا بالانتقال عبر أكثر من 8 أمتار، ما يعادل 26 قدما، مما أدى إلى تفشي المرض بشكل كبير، ونتيجة لذلك تحولت مصانع اللحوم إلى نقاط قوة بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، وذلك لبروده هوائها .

ووفقا لتقرير التي نشرت، ومن بينها مركز هيلمهولتز لأبحاث العدوى، فإن حرارة المصانع على مستوى العالم تتحكم في سرعة انتشار الفيروس، وهي سبب تحولها إلى بؤر للفيروس.


وشهدت مصانع اللحوم من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية انتشارا سريعا لـ فيروس كورونا، مما أدى إلى إصابة العديد من الموظفين الذين يعملون غالبا على مقربة من خطوط المعالجة.

وعمل تفشي فيروس كورونا على إجبار أصحاب المصانع على اغلاقها بشكل تام، وذلم للحفاظ على صحة الموظفين، والحرص على التباعد الأجتماعي. 

وفي الوقت نفسه، تكثف الصين اختبار واردات الأغذية الباردة للفيروس، وحتى في الوقت الذي يقول فيه الخبراء عن احتمالية انتقاله عبر الغذاء منخفضة للغاية، وفرضت الدولة الآسيوية حظر التصدير من بعض المسالخ مع حالات كورونا.
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