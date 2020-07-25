وزير المالية: مصر تستورد التفاح سنويا بـ نصف مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ان مصر تستورد سنويا التفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد ابو بكر، على شاشة "ON"، ان هناك هدفا استراتيجيا لتقليل حجم الواردات من السلع، والعمل على توفيرها محليا.





واكد وزير المالية، ان الوزارة تستهدف بحلول يونيو ٢٠٢١ الى ادارة الانظمة المالية الكترونيا، بجانب احلال نظام الربط الشبكى بالجمارك، مضيفا " بحلول نوفمبر ستكون فواتير الشركات الكترونيا، وميكنة كافة الاجراءات الضريبية الكترونيا".





وفي سياق منفصل، كشف معيط، عن تفاصيل مبادرة "مايغلاش عليك"، موضحا انها تهدف لتشجيع المنتجات المحلية الصنع، وزيادة قدرة المواطنين على الاستهلاك، وتقديم حركة رواج بالأسواق.





وقال، ان التخفيضات قد تصل لأكثر من ٢٠%، مع ١٠% خصم اضافى لحاملى البطاقات التموينية، يصل ل ٢٠٠ جنيه، بحد اقصى ١٠٠٠ جنيه، بدعم من الدولة يصل ل ١٢ وربع مليار جنيه.





وأشار إلى ان حركة الشراء والبيع المتوقعة قد تصل ل ١٢٠ مليار جنيه، مضيفا "عاوزين حركة نمو ٧ و ٨%، وعاوزين نوفر فرص عمل، محتاجين مليون وظيفة جديدة سنويا".





وذكر وزير المالية، أن مبادرة ما يغلاش عليك تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد ومواجهة اثار ازمة كورونا.