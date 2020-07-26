الجهاز المركزي للتعمير: أبلغنا أهالي الموتى قبل إزالة ترب الغفير.. فيديو

أكد الدكتور محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه لا صحة لما يتردد أن إبلاغ أهالي موتى بعض المقابر التي تم إزالتها لانشاء محور الفردوس، تم فجأة وعبر التربي.





وأضاف الدكتور محمود نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الأن" المذاع علي قناة "الحدث العربية", أن الأمر خضع لدراسة دقيقة بدات منذ دراسة تدشين المحور وحدد على أساسه عدد المقابر التي ستزال وتم إبلاغ ذوي الموتى بذلك وبالاجراءات.





وأشار إلى أنه لم يتم إزالة المقابر بترب الغفير، وتم اخطار الناس بالإجراءات عبر المحافظة، مؤكدًا أن المسافة التي تم إزالتها هي 6 متر من يسار و8 متر من يمين المحور ولم يتم إزالة المقابر كلها.



