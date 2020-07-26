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اقتصاد

أجهزة كهربائية وأثاث وإلكترونيات.. الخصومات المطروحة في مبادرة ميغلاش عليك.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:10 م
شعار المبادرة
شعار المبادرة
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محمد صبيح
انطلق، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لـــ مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والذي يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة، ومواصفات السلعة إن وجدت.
ويمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لـــ مبادرة تحفيز الاستهلاك على  العنوان WWW.MOBADRA.GOV.EG زالذي يعرض السلع والمنتجات التي تتضمنها المبادرة بنسب خصم 20% كما يمكن التواصل مع خدمة الكول سنتر للمبادرة على رقم 15255 لمعرفة أي تفاصيل عن المبادرة.

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وتنقسم قطاعات السلع المشاركة في المبادرة، بحسب بيانات الموقع، الأجهزة الكهربائية و الإلكترونيات وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه).

وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية و قطاع الأثاث و قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.
أجهزة كهربائية وأثاث وإلكترونيات.. الخصومات المطروحة في مبادرة ميغلاش عليك.. صور
أجهزة كهربائية وأثاث وإلكترونيات.. الخصومات المطروحة في مبادرة ميغلاش عليك.. صور
أجهزة كهربائية وأثاث وإلكترونيات.. الخصومات المطروحة في مبادرة ميغلاش عليك.. صور
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