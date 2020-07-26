أجهزة كهربائية وأثاث وإلكترونيات.. الخصومات المطروحة في مبادرة ميغلاش عليك.. صور

ودعم المنتج المحلي، والذي يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة، ومواصفات السلعة إن وجدت.

انطلق، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لـــ

اقرأ أيضا:

وتنقسم قطاعات السلع المشاركة في المبادرة، بحسب بيانات الموقع، الأجهزة الكهربائية و الإلكترونيات وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه).





وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية و قطاع الأثاث و قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.