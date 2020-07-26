من داخل مكتبة البلدية.. محافظ الإسكندرية: تاريخ الإسكندرية كله في صور رائعة

بدأت محافظة الإسكندرية اليوم احتفالاتها بالعيد القومي ال٦٨ للمحافظة من داخل مكتبة البلدية "متحف الفنون الجميلة" ، حيث افتتح المحافظ اللواء محمد الشريف معرضا للصور في المتحف تتضمن صورا تراثية لمدينة الإسكندرية.





وقال اللواء محمد الشريف، في تصريحات على هامش الافتتاح، أن المعرض يعكس تاريخ الإسكندرية، وأصالتها، فالاسكندرية محور الثقافات وملتقى الثقافات في العالم كله على مدار التاريخ.





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وأضاف الشريف "رأيت تاريخ الإسكندرية كله في صور رائعة وجميلة وكتب تراثية وكتب تاريخية رائعة، ومن هنا بندعو شعب إسكندرية لزيارة المعرض للتعرف على تاريخ المحافظة العظيم والعريق، ويتعرف على الأصل التاريخي للأسماء التي تطلق على الشوارع حاليا.







ومن المقرر أن تقام في الرابعة والنصف عصرا احتفالية للعروض البحرية والتي تشمل العديد من العروض والفعاليات من أمام الإتحاد المصرى للغوص.





وتختتم محافظة الإسكندرية فعالياتها يوم الأربعاء ٢٩ يوليو ، حيث تقام احتفالية كبرى بمسرح سيد دوريش " دار الأوبرا " في تمام الساعة ٧ مساء، ليتم خلالها الإعلان عن عدة موضوعات تهم المواطن السكندرى.