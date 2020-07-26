فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

فيات في مصر تستعد لطرح 500X التي ينتظر طرحها كموديل جديد في أغسطس 2021 .

أعلن بعض التجار والموزعين أن شركة في مصر تستعد لطرح طرازات جديدة من موديلات 2021 في مصر، وهذه المرة ستكون مع الكروس أوفر فيات التي ينتظر طرحها كموديل جديد في أغسطس 2021 .





وأكدت الموزعين أنها ستكون مثل فيات تيبو 2021 بدون تغيير في المواصفات أو التجهيزات عن موديلات 2020 وأعلنت التجار أن فيات قامت بفتح باب الحجز على السيارة في مصر لتسليمها في أغسطس المقبل .







مواصفات فيات fiat 500x

تأتي السيارة فيات fiat 500x بمحرك 1400 سي سي بقوة تصل إلى 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويمكنها وفق هذه الإمكانيات التسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.8 ثانية فقط.







أسعار فيات fiat 500x