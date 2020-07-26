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سيارات

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:29 م
فيات fiat 500x
فيات fiat 500x
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اشرف عطية
أعلن بعض التجار والموزعين أن شركة فيات في مصر تستعد لطرح طرازات جديدة من موديلات 2021 في مصر، وهذه المرة ستكون مع الكروس أوفر فيات 500X التي ينتظر طرحها كموديل جديد في أغسطس 2021 .

وأكدت الموزعين أنها ستكون مثل فيات تيبو 2021 بدون تغيير في المواصفات أو التجهيزات عن موديلات 2020 وأعلنت التجار أن فيات قامت بفتح باب الحجز على السيارة في مصر لتسليمها في أغسطس المقبل  .

مواصفات فيات fiat 500x
تأتي السيارة فيات fiat 500x بمحرك 1400 سي سي بقوة تصل إلى 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويمكنها وفق هذه الإمكانيات التسارع إلى 100 كم في الساعة في 9.8 ثانية فقط.

أسعار فيات fiat 500x
وأعلنوا أن أسعار الموديلات الجديدة للسيارة فيات fiat 500x سيتم تحديدها مع بداية طرحها في السوق وكانت الشركة قد طرحت موديلات 2020 في مصر بداية من 365.000 جنيه لأول فئة و395.000 جنيه للفئة الثانية و420.000 جنيه لأعلى فئة.

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور
فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور
فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور
فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور
فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور
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