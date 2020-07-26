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مرأة

ماذا يمكن أن يحدث لجسمك حال شرب حليب الكركم قبل النوم؟

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:01 م
كركم
كركم
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لمياء الياسين
يمكن أن يفعل تناول الحليب الذهبي المعجزات لجسمك ويعد الحليب الذهبى هو ما تحصل عليه إذا قمت بخلط نصف ملعقة من مسحوق الكركم وكوب من الحليب. يمكن لهذا المشروب أن يعمل معجزات لجسمك، إذا كنت تشربه يوميًا فهو يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك ، وينظف جسمك من خلال الكبد ، وقد يساعد أيضًا في منع السرطان.

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1.  التخلص من دهون الكبد

ثبت أن الكركم مفيد للكبد. في جسمك ، يعمل كمنظف ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد. هذا هو السبب في أن حليب الكركم سيعزز قدرة الكبد على معالجة الطعام والمواد الكيميائية والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها. بهذه الطريقة ستقوم بتطهير جسمك.

2.  يقلل من الالتهاب في الجسم
الكركم  له خصائص مضادة للالتهابات فهو غنى ببعض الإنزيمات التي تسمح بالالتهاب في جسمك ، مما يقلل من كمية التورم لديك.

3.  محاربة البكتيريا

 الكركم له المضادات الحيوية الخصائص التي مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات - مما يجعلها حليفا كبيرا ل  علاج هذا البرد والتهاب الحلق.

4. مكافحة السرطان

يعمل الكركم كمضاد للأكسدة فهو يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل الجسم ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان. لكنه لا يمنع السرطان فحسب ، بل يمكنه أيضًا محاربته.

5. حرق الدهون

لا يعمل الكركم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي فحسب ، بل يساعد أيضًا جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع. ولم تنته فوائد حليب الكركم لفقدان الوزن ، تشير دراسة حديثة إلى أنه عند تناوله بانتظام ، فإنه يمنع تراكم الدهون في الجسم - مما يجعله مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.
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