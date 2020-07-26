ماذا يمكن أن يحدث لجسمك حال شرب حليب الكركم قبل النوم؟

3. محاربة البكتيريا

الكركم له المضادات الحيوية الخصائص التي مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات - مما يجعلها حليفا كبيرا ل علاج هذا البرد والتهاب الحلق.





4. مكافحة السرطان

يعمل الكركم كمضاد للأكسدة فهو يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل الجسم ، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان. لكنه لا يمنع السرطان فحسب ، بل يمكنه أيضًا محاربته.





5. حرق الدهون





لا يعمل الكركم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي فحسب ، بل يساعد أيضًا جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع. ولم تنته فوائد حليب الكركم لفقدان الوزن ، تشير دراسة حديثة إلى أنه عند تناوله بانتظام ، فإنه يمنع تراكم الدهون في الجسم - مما يجعله مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.