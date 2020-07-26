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أخبار البلد

البابا تواضروس يكلف وكيل بطريركية الإسكندرية بمتابعة مقر دير أبي سيفين

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:56 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
كلف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومعه الأرخن عصمت ناثان وشقيقه وجدى ناثان بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح الأحد – إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية ومعه الأرخن الفاضل عصمت ناثان وشقيقه وجدي ناثان حيث عرضوا على قداسته موقف الأعمال الانشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية الجديد بالإسكندرية. 

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وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني أثنى على معدل تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أعلن أمس أن عودة فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية ستكون اعتبارا من الثالث من أغسطس المقبل، مع اتباع كافة الاشتراطات والاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

واستقبل البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث ناقش معه عدد من الأمور والملفات الخاصة بالخدمة والرعاية وأحوال الأباء الكهنة والكنائس.
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