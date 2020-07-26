بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني

تصدرت الفنانة دينا الشربيني موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات تويتر عقب انتشار فيديو لشبيهتها.





وتحرص دينا الشربيني على مشاركة صورها باستمرار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتطل دينا الشربيني على جمهورها دائما بمجموعة من الإطلالات اللافتة، حيث ترتدي الملابس التي تعتمد على إبراز جمال أنوثتها مثل الفساتين القصيرة، والجيب بالكرانيش.





كما تميل في بعض الأحيان أن ترتدي الملابس ذات الألوان الزاهية التي تناسب لون بشرتها البرونزي.





وأما عن تسريحة الشعر فهي تظهر في الكثير من الأحيان بخصلات شعرها الذهبي الكيرلي، ولكن تكسر ذلك الروتين أحيانا بالشعر المفرود.





وإليكم صور دينا الشربيني ..



