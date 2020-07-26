AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:22 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة دينا الشربيني موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات تويتر عقب انتشار فيديو لشبيهتها.

وتحرص دينا الشربيني على مشاركة صورها باستمرار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتطل دينا الشربيني على جمهورها دائما بمجموعة من الإطلالات اللافتة، حيث ترتدي الملابس التي تعتمد على إبراز جمال أنوثتها مثل الفساتين القصيرة، والجيب بالكرانيش.

كما تميل في بعض الأحيان أن ترتدي الملابس ذات الألوان الزاهية التي تناسب لون بشرتها البرونزي.

وأما عن تسريحة الشعر فهي تظهر في الكثير من الأحيان بخصلات شعرها الذهبي الكيرلي، ولكن تكسر ذلك الروتين أحيانا بالشعر المفرود.

وإليكم صور دينا الشربيني ..

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني
بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني
بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني
بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني
بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز جمال نبيلة عبيد

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

بعد تصدرها التريند .. 5 صور تبرز جمال صابرين شريف

بفيديو راقص لشبيهتها.. دينا الشربيني تتصدر السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

سبتمبر المقبل.. الصحة تعلن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بفيروس كورونا.. فيديو

تطبق اليوم .. تعرف على قرارات الحكومة بشأن الكافيهات والشواطئ وعيد الأضحى

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

نجل حسين صبور يخوض السباق الانتخابى للشيوخ بحكم نهائى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: النتائج الحالية لمعدلات الإصابة بـ كورونا مبشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

على مساحة 65000 هكتار.. محمية سابي ساند بجنوب أفريقيا أكثر جذباً للزائرين.. صور

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني