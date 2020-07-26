المسماري: تركيا نقلت عتادًا عسكريًا إلى المليشيات عبر السفن التجارية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا نقلت عتادًا عسكريًا لمليشياتها التي تحارب في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية عبر السفن التجارية.
وأضاف المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: " تركيا تستخدم أسلحة أمريكية مثل دبابات M-16 ومنظومات دفاع جوي هوك على أراضينا".
وتابع: "تجاوبنا مع المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، لكن المليشيات التركية ومرتزقة الوفاق لم يعترفوا بها، وشروطنا لوقف إطلاق النار هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا".
وأعلن الجيش الوطني الليبي اليوم أن سلاحه الجوي دمر عددا من الدبابات والآليات العسكرية للمليشيات بمحيط الوشكة غرب مدينة سرت.