المسماري: تركيا نقلت عتادًا عسكريًا إلى المليشيات عبر السفن التجارية





أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا نقلت عتادًا عسكريًا لمليشياتها التي تحارب في صفوف حكومة الوفاق غير الشرعية عبر السفن التجارية.









وتابع: "تجاوبنا مع المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، لكن المليشيات التركية ومرتزقة الوفاق لم يعترفوا بها، وشروطنا لوقف إطلاق النار هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا".



