نجاح أول تجربة اختبار إلكتروني من بنوك الأسئلة عن بعد| "طب حلوان" تحقق طفرة في التحول الرقمي

عقدت كلية الطب بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية، الاختبار الالكتروني التجريبي عن بعد "من البيت" باستخدام بنوك الأسئلة على طلبة الفرقة الثالثة بالكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد فتح الباب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة سامية علي مدير وحدة القياس والتقويم الطلابى بالكلية، وذلك فى إطار حرص جامعة حلوان الدؤوب والحثيث على مواكبة منظومة التحول الرقمي والنهوض بها.









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وأفاد الدكتور ممدوح مهدي، بأن هذه التجربة هدفت إلى تقييم إمكانية اختبار الطلبة إلكترونيًا من المنزل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتخطيط لتلافي السلبيات التي قد تطرأ، مضيفا أنه قد سبق تطبيق هذا الامتحان التجريبى عن بعد ، امتحان تجريبي على عينة من طلاب المراحل الأربعة في الكلية ، وكانت النتائج كلها إيجابية مما شجع فريق العمل على تطبيق التجربة على دفعه الفرقة الثالثة بأكملها بدعم كامل من إدارة الكلية.









وذكر عميد كلية طب أنه تم الاختبار على عدد 200 طالب من المنزل وكان زمن الامتحان 50 دقيقة، وأن عدد الطلاب الذين أتموا أداء الامتحان 197 طالبا و عدد الغياب 3 طلاب فقط، وظهرت النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار.









وبهذا العدد فإن جميع الطلبة قد أدوا الاختبار في وقته بنجاح و تعتبر تجربة طب حلوان على الامتحانات عن بعد تجربة ناجحة بفضل فريق عمل متكامل من وحدة القياس والتقويم الطلابى بكلية الطب ومن مهندسو جامعة حلوان وشركة بنوك الأسئلة AGI .













وجرى الاختبار عبر متصفح آمن من خلال تحكم في أجهزة الطلبة بشكل كامل أثناء فترة الاختبار (حيث قد تم إغلاق جميع البرامج من على كمبيوتر الطالب عند فتح برنامج الامتحان).









كما اعتمدت التجربة على وقت محدد للاسئله التي قسمت على وحدات (سكشن ) لكل سكشن وقت محدد وعدد محدد من الأسئلة على ان يقفل السكشن بعد انتهاء الوقت المحدد له و لا يمكن للطالب الرجوع له مرة أخرى مع تغيير ترتيب الاسئلة بين الطلاب وذلك لتقليل فرص الغش.











