حسام غالي مصمم.. مفاجأة «الكابيتانو» يرفض حضور مباراة الأهلي والجونة بالتتش





وقالت المصادر ان غالي لن يتواجد في المباراة الودية خاصة أن لديه موقف بعدم دخول النادي خلال الفترة الحالية .





واضافت المصادر ان الكباتينو يشعر بغصة حزن شديدة نتيجة ما تعرض له وعدم تقديره بالشكل اللائق خاصة أنه لم يطلب شيئًا له وما حذر منها وقتها يتكشف لمحمود الخطيب ومجلس الإدارة يومًا بعد الأخر.







