حسام غالي مصمم.. مفاجأة «الكابيتانو» يرفض حضور مباراة الأهلي والجونة بالتتش

كشفت مصادر خاصة أن حسام غالي نجم القلعة الحمراء السابق ومدير الكرة يرفض مصاحبة فريقه في المباراة الودية التي تقام مع الأهلي غدًا بإستاد مختار التتش.
وقالت المصادر ان غالي لن يتواجد في المباراة الودية خاصة أن لديه موقف بعدم دخول النادي خلال الفترة الحالية .
واضافت المصادر ان الكباتينو يشعر بغصة حزن شديدة نتيجة ما تعرض له وعدم تقديره بالشكل اللائق خاصة أنه لم يطلب شيئًا له وما حذر منها وقتها يتكشف لمحمود الخطيب ومجلس الإدارة يومًا بعد الأخر.
واوضحت المصادر ان غالي ورغم رفضه الحديث عن اي شئ يخص علاقته بمجلس الأهلي أو الإدارة لكن حزين للغاية ولن يتواجد في ملعب التتش في المباراة الودية المقرر لها غدًا إستعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري.