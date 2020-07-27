ضابط إيراني يصفع فتيات في الشارع لعدم ارتداء الحجاب | فيديو





غضب رواد التواصل الإجتماعي بعد نشر ذلك المقطع الذي ظهر في رجل إيراني ملتحٍ يقال أنه ضابط وهجومه على شابات إيرانيات في الشارع بسبب عدم ارتدائهن الحجاب ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .













ظهر في المقطع إنفعال الرجل على الفتيات وبصقه على وجوههن والعنف المبالغ فيه الذي تعامل به معهن بسبب خروجهن إلى الشارع و عدم إرتداء حجاب .













أثار سلوك الضابط الايراني المذكور غضب الرواد ، وزاد من غضبهم رد فعل زوجته التي كانت تجلس بجانبه في السيارة ، فإنها لم تحاول تهدئته أو إبعاده عن الفتيات بل قامت بلومهن أنهن لم يقومن بإرتداء الحجاب قبل أن يخرجن .



