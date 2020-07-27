ضابط إيراني يصفع فتيات في الشارع لعدم ارتداء الحجاب | فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لضابط إيراني أوقف سيارته في الشارع وخرج وصفع فتيات بسبب عدم ارتدائهن الحجاب في الشارع.
غضب رواد التواصل الإجتماعي بعد نشر ذلك المقطع الذي ظهر في رجل إيراني ملتحٍ يقال أنه ضابط وهجومه على شابات إيرانيات في الشارع بسبب عدم ارتدائهن الحجاب ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .
ظهر في المقطع إنفعال الرجل على الفتيات وبصقه على وجوههن والعنف المبالغ فيه الذي تعامل به معهن بسبب خروجهن إلى الشارع و عدم إرتداء حجاب .
أثار سلوك الضابط الايراني المذكور غضب الرواد ، وزاد من غضبهم رد فعل زوجته التي كانت تجلس بجانبه في السيارة ، فإنها لم تحاول تهدئته أو إبعاده عن الفتيات بل قامت بلومهن أنهن لم يقومن بإرتداء الحجاب قبل أن يخرجن .