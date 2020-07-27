أول حالة من نوعها في بريطانيا.. إصابة قطة بكورونا بعدوى بشرية

كشفت سلطات الصحة في المملكة المتحدة ، اليوم الاثنين، عن أن أول حيوان يتم تشخيص حالته مصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 هي قطة





ويعتقد المختصون في شئون الصحة البيطرية أن القط أصيب بالفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من مالكيه و "ليس العكس" وفقا لصحيفة ديلي ميل





ولم يعط المسؤولون أي تفاصيل حول نوع سلالة القط أو من هم أصحابها، لكنهم كشفوا عن أن القطة ومالكيها قد تعافوا بالكامل بعد اكتشاف اصابتهم ولم ينتقل الفيروس إلى حيوانات أخرى أو أشخاص في نفس الأسرة.





وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اختبار إيجابي للإصابة بفيروس كورونا، الفيروس المسبب لـ كوفيد 19 في البشر، من الحيونات

إذ نفق كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يعيش في هونج كونج بعد فترة وجيزة من تأكيد انتقال العدوى له.



